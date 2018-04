Ontspoorde vrouw riskeert 8 jaar cel 24 april 2018

02u53 0

Een Roemeense vrouw van 25 riskeert acht jaar cel voor diefstal met geweld en een poging tot moord. De feiten dateren van 2015. Op 3 januari sloeg de beklaagde de vrouw die haar onderdak verschafte in Brussel, en probeerde haar ook te wurgen. Ze ging er vervolgens vandoor met een iPad, iPhone, geld en sim-kaarten van het slachtoffer. Twee dagen later ging Nicoletta C. haar vader te lijf met een mes. In november 2015 viel ze een andere vrouw aan die haar hulp en steun geboden had. Rekening houdend met de ernst van de feiten en de 'borderline'-persoonlijkheidsstoornis van de beklaagde eiste de procureur een gevangenisstraf van acht jaar. De vrouw gaf verstek bij de zitting. Vonnis op 30 mei.





(WHW)