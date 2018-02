Ontspoorde trein weer op sporen gehesen 09 februari 2018

02u44 0 Brussel De trein die in de nacht van dinsdag op woensdag ontspoorde in de buurt van het station van Schaarbeek, is donderdag iets voor de middag opnieuw op de sporen gehesen.

Volgens spoorwegnetbeheerder Infrabel zal het vermoedelijk nog tot zaterdagochtend duren voor alle werkzaamheden zijn afgerond. Voor de reizigers is er geen hinder.





De locomotief en de eerste wagen van de goederentrein ontspoorden dinsdagnacht om een nog onbekende reden in de buurt van het station van Schaarbeek. Ze kwamen daarbij op de openbare weg terecht, op de Vilvoordselaan. Gisterochtend werd de locomotief door een 700 ton zware kraan opnieuw op de sporen gezet. In een volgende fase wordt de locomotief weggetrokken richting het station van Schaarbeek. Door het ongeval zijn sporen, dwarsliggers, bovenleiding, seininrichting en bekabeling beschadigd. Alles herstellen zal vermoedelijk duren tot zaterdagochtend bij aanvang van de treindienst. Wat de oorzaak van het ongeval is, moet onderzoek uitwijzen.





(DCFS)