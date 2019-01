Ontevredenheid over klantendienst Vivaqua Jasmijn Van Raemdonck

09 januari 2019

15u06

Bron: Belga 0 Brussel Wie naar de klantendienst van waterintercommunale Vivaqua belt, moet gemiddeld 13 minuten en 41 seconden wachten vooraleer die een medewerker aan de lijn krijgt. Dat blijkt uit een mondelinge vraag die Brussels volksvertegenwoordiger Els Ampe (Open Vld) dinsdag stelde aan Brussels minister van Energie Céline Fremault (cdH).

De lange wachttijd bij Vivaqua, dat het Brussels en het Waals Gewest van drinkwater voorziet, wordt erkend door bevoegd minister Fremault. Zij belooft beterschap via het strategisch plan 2019-2024, waarbij de verbetering van de klantendienst een hoofdprioriteit is. “Mensen zo lang laten wachten, getuigt van weinig klantvriendelijkheid en is typisch voor een monopolist”, zegt Brussels parlementslid Ampe.

De problemen met de klantendienst zijn een oud zeer bij Vivaqua. Minister Fremault laat weten dat de klantendienst sinds april 2018 hervormd is. Sindsdien zou slechts 53 procent van de oproepen zijn behandeld. Daarmee blijft 47 procent van de oproepen nog onbehandeld. “Er is nog werk aan de winkel. Zo blijft Vivaqua momenteel onbereikbaar via Twitter, nochtans een populair medium. Ik heb voorgesteld dat Vivaqua contact opneemt met de MIVB. De Brusselse openbaarvervoermaatschappij beschikt over een performante klantendienst, een voorbeeld voor anderen”, besluit Els Ampe.