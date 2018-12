Ontevreden VUB-studenten palmen het rectoraat in Studenten blokken in het rectoraat uit protest tegen Cyclocross Jasmijn Van Raemdonck

06 december 2018

14u57 8 Brussel De campussen van de VUB en de ULB worden op zondag 6 januari omgetoverd tot het decor van de Brussels Universities Cyclocross. Bij de studenten springt deze veldcross, die vlak voor de examens doorgaat, in het verkeerde keelgat. Zij overhandigden donderdag hun petitie tegen het evenement aan rector Caroline Pauwels.

De beslissing van de VUB om de Cyclocross vlak voor het begin van de examens te laten doorgaan op de campus, is bij de studenten niet in goede aarde gevallen. “Wij vinden het ongehoord dat de universiteit een marketingstunt voor de belangen van de studenten plaatst”, vertelt de verontwaardigde Matteo Kopriva, masterstudent Burgerlijk Ingenieur Architect en initiatiefnemer van het platform ‘Blijf van onze blok’. Volgens hem bezorgt de universiteit de studenten met deze cross extra stress tijdens de examenperiode.

Overlast

De ontevreden studenten vrezen dat zij door de cross last zullen ondervinden op de campus en dat zij zullen gehinderd worden tijdens het studeren. “Twee weken lang zal de cross worden opgebouwd en weer afgebroken. Dat zal veel overlast veroorzaken voor de studenten die tijdens de Kerstvakantie op de campus studeren”, stelt Matteo. Hij is bovendien kwaad omdat de beslissing over deze cross volgens hem werd genomen zonder de studentenraad hierin te betrekken.

Extra massablokruimtes

Nadat de studenten eerder al een open brief aan rector Caroline Pauwels stuurden, klopten zij vandaag opnieuw bij haar aan om een petitie te overhandigen. “Wij zijn met studenten in de cafetaria gaan spreken en hebben ondertussen al 1.000 handtekeningen verzameld. Op een totaal van 14.000 studenten is dat wel een heel duidelijk signaal”, aldus student Matteo.

De rector van de VUB reageert begripvol op de zorg van de studenten. “Iedere student die last zou ondervinden is er een te veel”, laat Caroline Pauwels weten. Om tegemoet te komen aan de zorgen van de studenten, zocht zij naar alternatieven om de hinder voor hen zo veel mogelijk te beperken. “Wij hebben voor extra massablokruimtes gezorgd, waar de studenten zonder overlast kunnen studeren”, legt de rector uit. Ook werd beslist dat het evenement voor de studenten gratis zal zijn. “Ik begrijp dat de studenten geen hele dag naar de cross kunnen komen, maar als ze even willen ontspannen, kunnen zij gratis langskomen”, gaat Pauwels verder.

“Wij blijven actievoeren”

Met deze maatregel laten de studenten van ‘Blijf van onze blok’ zich niet tevreden stellen: “De VUB plakt op die manier een pleister op een wonde die ze zelf geopend hebben”, aldus Matteo. “Wij eisen dat de veldcross afgeschaft wordt”. Uit protest blokken de studenten momenteel in het rectoraat. Zolang de rector deze eis niet inwilligt, blijven wij actievoeren. “Als ze onze studieplekken afpakken, komen wij hun ruimte inpalmen”, zo stelt de student.

Rector Caroline Pauwels relativeert de onvrede en laat weten dat niet alle studenten tegen het evenement gericht zijn. “Er is een grote groep studenten die met Kerst thuis studeert en dus niet op de campus is tijdens de examens. Daarnaast zijn er ook studenten die wél enthousiast zijn over de cross”. Wie niet thuis kan studeren en voor wie de massablokruimtes geen oplossing zijn, kan met de rector contact opnemen per e-mail om te bekijken welke oplossingen verder mogelijk zijn. Over een punt is Caroline Pauwels heel duidelijk: “Wij gaan de cross niet afgelasten”.