Ontevreden studenten leggen de rector nieuwe eisen op Studentenplatform ‘Blijf van onze blok’ blijft zich verzetten tegen de veldcross Jasmijn Van Raemdonck

19 december 2018

15u35 1 Brussel In een open brief leggen de VUB-studenten, die zich al wekenlang verzetten tegen de veldcross op hun campus, woensdag nieuwe eisen voor aan rector Caroline Pauwels. Uit protest bezetten zij nu al bijna twee weken het rectoraat.

De bezetting van het rectoraat door studenten van de VUB houdt nu al bijna twee weken aan. Hiermee uiten de studenten hun ongenoegen over de veldcross die tijdens de blok zal doorgaan op de campus. De studenten zijn ontevreden omdat de universiteit volgens hen een marketingstunt voor de belangen van de studenten plaatst.

Kostenplaatje

Woensdag stuurden de ontevreden studenten voor de tweede keer een open brief aan de rector waarin zij nieuwe eisen naar voorschuiven. “Wij vragen totale transparantie voor de studenten over het volledige kostenplaatje van de cross en van de alternatieve blokruimtes die daardoor moeten worden opengesteld”, aldus Charlotte Verheyden van het studentenplatform ‘Blijf van onze blok’. Daarnaast eisen de studenten een officiële verklaring dat gelijkaardige beslissingen in de toekomst ook door de Studentenraad moeten besproken worden. “Tot slot eisen wij dat de VUB officieel verklaart dat de veldcross tijdens de blokperiode een éénmalig evenement is”, besluit Charlotte.

Deze eisen schuiven de studenten naar voor nadat zij ook al eerder een open brief en een petitie tegen de cross aan de rector bezorgden. Naar aanleiding daarvan werden de ontevreden studenten twee weken geleden uitgenodigd door rector Caroline Pauwels voor overleg. Dat gesprek draaide niet uit zoals de studenten gehoopt hadden, waarop zij besloten het rectoraat in te palmen als blokruimte. Dat plannen zij te blijven doen tot 20 december, wanneer de blokperiode van start gaat.