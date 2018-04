Ontdek het Brussel van Rosie en Moussa 05 april 2018

02u28 0

De film geeft ook aan fans de kans om het Brussel van Rosie en Moussa te ondekken. Een interactieve fotozoektocht leidt deelnemers lans het Brussel van de film.





Met de hulp van de Instagramaccount @rosieenmoussa volgen deelnemers aan de hand van verschillende foto's een wandelroute van 5 km. Elke foto bevat verborgen tips, die langs onontdekte plekjes in Brussel leiden. "De fotozoektocht start aan het Centraal-Station en eindigt aan Cinema Palace", zegt Savannah Vandendriessche. Op bepaalde plekken kan je unieke Snapchatfilters (in de sfeer van de film) unlocken, die je enkel en alleen daar kan vinden. De fotozoektocht is gratis en loopt tot 15 april. (DCFS)