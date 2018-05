Ontdek gemeenten met kunstenparcours 16 mei 2018

Het Kunstenparcours keert terug naar Vorst en Sint-Gillis. Na het succes van de twee vorige gezamenlijke edities bundelen Sint-Gillis en Vorst opnieuw de krachten voor Parcours d'Artistes. De editie 2018 heeft een aangepaste kalender. Beide artiestenparcours vinden niet meer gelijktijdig plaats, maar gespreid over twee weekends in elke gemeente. Van 25 mei tot 3 juni loopt het parcours in Sint-Gillis en van 15 tot 24 juni in Vorst. In totaal tonen 340 kunstenaars hun werken in hun ateliers, in groepstentoonstellingen of in het straatbeeld. Op 30 mei strijkt de 2de 'Nuit des Galeries' neer op meer dan 20 adressen in Sint-Gillis. Parcours d'Artistes begint op vrijdag 25 mei op het Voorplein van Sint-Gillis .





(DCFS)





