Ontdek alternatief Brussel in VW-busje 21 maart 2018

02u50 0 Brussel Elodie Dossogne en Laurent Gauthy hebben hun Volkswagen-busjes opgeknapt om alternatieve routes in Brussel te organiseren. Vanaf 7 april loodsen 'de Vroumekes' je door de stad.

Met hun drie volkswagenbusjes, die ze Zaza, Pamela en Ernest doopten, laten Elodie en Laurent aan groepen Brussel van een andere kant zien. "Laurent kocht afgelopen zomer zijn eigen legendarische VW-bus", zegt Elodie. "Eenmaal in handen, leek het jammer om er niets mee te doen. Gezien we zelf Brusselaars zijn en heel wat originele plekjes en initiatieven kennen in de stad, hebben we drie alternatieve toeristische routes uitgestippeld." Zo rijden ze tijdens 'nachthongertje' groepen naar drie restaurants, waar ze respectievelijk een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert proeven. Tussen de haltes door ontdekken ze iconische plekjes. "De 'landelijke wandeling' trekt door het platteland, waar we deelnemen aan een atelier rond planten", vervolgt Elodie. "Verder bieden we ons eigen stadsspel aan." De busjes kunnen ook voor evenementen gehuurd worden.





Growdfunding

Elodie en Laurent zamelen via een growdfunding-campagne geld in. Dat hebben ze nodig om hun derde busje Ernest op te knappen. "VW-busjes bieden erg leuke voordelen. Van binnenuit heb je 360° zicht op de hele omgeving. Ze hebben een leuk formaat, met plek voor zeven passagiers. Een ideale groep om elkaar gezellig te leren kennen. Bovendien straalt zo'n VW-bus sympathie en authenticiteit uit, en dat vinden de mensen leuk." (DCFS)