Onrustige oudejaarsnacht door rellen in Molenbeek Jasmijn Van Raemdonck

01 januari 2019

15u06 0 Brussel Rellen in de wijken rond metrostations Zwarte Vijvers en Ribaucourt hielden Molenbeek wakker tijdens oudejaarsnacht. Brandstichting en plunderingen zijn de trieste balans van de eerste nacht van het nieuwe jaar.

Het nieuwe jaar ging in Molenbeek van start met rellen in de wijken rond de metrostations Zwarte Vijvers en Ribauourt. In de Ribaucourtstraat werd omstreeks 01.00 uur een brandende auto gesignaleerd. Of de brand werd aangestoken door de relschoppers kan nog niet officieel bevestigd worden. “Maar het gebeurt natuurlijk heel zelden dat een auto zomaar vuur vat”, voegt Caroline Vervaet, woordvoerder van politiezone Brussel-West eraan toe. De brand sloeg over naar andere auto’s waardoor in totaal vijf voertuigen in vlammen opgingen. “De auto’s stonden dicht bij de gevels van twee panden, waardoor het vuur daar op oversloeg. “Beide panden waren gelukkig onbewoond”, geeft Vervaet mee. De eigenaar had het pand nog maar pas had gekocht maar was er nog niet ingetrokken. “Het heeft even geduurd voor de brandweer ter plaatse kon komen door de rellen die aan de gang waren in de buurt”, vertelt Walter Derieuw van de Brusselse Brandweer.

Brandweer bekogeld

Even verderop staken relschoppers rond dezelfde tijd, om 01.20 uur, aan het metrostation Zwarte Vijvers vuilnisbakken en afval in brand. Daarnaast werd er ook een apotheek vernield en geplunderd. Wanner de brandweer ter plaatse kwam, werd de autopomp bekogeld met stenen en vuurwerk waardoor de voorruit en de spiegels van de wagen sneuvelden. “Gelukkig raakte het brandweerpersoneel niet gekwetst”, aldus Derieuw. “De brandweer heeft zich bij drie interventies in de wijken moeten terugtrekken omdat ze bekogeld werden met stenen en vuurwerk”, vertelt de woordvoerder. Pas na tussenkomst van de politie, die uit voorzorg een waterkanon liet oprukken, kon de brandweer de branden beginnen blussen. “Het waterkanon moest uiteindelijk niet worden ingezet”, verduidelijkt Vervaet. Door de rellen werd het metrostation Zwarte Vijvers tijdelijk gesloten op bevel van de politie. De metrostellen van de MIVB reden wel nog door het station maar stopten niet meer aan de halte.

Aanhoudingen

Ook in de rest van Molenbeek was het heel de nacht onrustig. Her en der werden vuurtjes aangestoken waardoor in totaal zeven privévoertuigen die op de openbare weg stonden uitbrandden. “Over de hele oudejaarsnacht werden zeker 20 aanhoudingen gedaan in de politiezone Brussel-West”, geeft Vervaet mee. De meeste van die aanhoudingen gebeurden tussen 23.00 uur en 03.00 uur en hadden betrekking op de rellen.