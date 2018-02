Ongeval MIVB-bus: slachtoffer buiten levensgevaar 06 februari 2018

Een van de voetgangers die vrijdag in de Koloniënstraat aangereden werd bij het ongeval met een bus van de MIVB, verkeert niet langer in levensgevaar. De andere zes slachtoffers mochten intussen het ziekenhuis verlaten. Het ongeval met de MIVB-bus van vrijdagavond was wellicht het gevolg van een uitwijkmanoeuvre van de bus. Aanvankelijk leek het erop dat de bestuurder onwel was geworden achter het stuur, maar volgens de deskundige week de buschauffeur eerst uit om een aanrijding met een ander voertuig te vermijden. Pas daarna zou hij onwel geworden zijn. "Een van de slachtoffers verkeerde een tijdlang in levensgevaar, maar dat is nu dus niet meer het geval", klinkt het bij het parket van Brussel. (VDBS)