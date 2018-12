Ongerustheid over veiligheidsmaatregelen proces-Joods Museum WHW

17 december 2018

15u19 0 Brussel Verschillende rechtszaken zijn al uitgesteld tot na het proces rond de aanslag op het Joods Museum. Door de strenge veiligheidsmaatregelen vrezen verschillende rechters dat het praktisch moeilijk wordt om de rechtszaken te laten doorgaan.

Concreet gaat het om gelijkaardige maatregelen als degene die genomen werden voor het proces rond de schietpartij in de Driesstraat in Vorst. Voor dat proces werden meer dan 200 agenten ingezet en werd het justitiepaleis omgevormd tot een versterkte burcht. Ook konden andere gedetineerden niet naar de rechtbank overgebracht worden omdat het grootste deel van het veiligheidspersoneel nodig was voor het proces-Abdeslam. Het gevolg was ellenlange wachtrijen en talloze uitgestelde rechtszaken.

Drie ingangen

Toch zou het nu vlotter moeten verlopen. Waar er bij het proces over de schietpartij in de Driesstraat maar één ingang was, zullen dat er nu meer zijn. Zo is er een aparte ingang tot het justitiepaleis voor magistraten, één voor advocaten en personeel en één voor het publiek dat in het justitiepaleis zelf moet zijn. Wie, zoals heel wat magistraten en advocaten, de gewoonte heeft om met de wagen naar het paleis te rijden en die op de parkeerplaatsen rondom het paleis of in de omliggende straten parkeert, is eraan voor de moeite. Zowel de parking rond het paleis als de omliggende straten worden afgesloten.

Uitstel

Sommige rechters verwachten daarom toch praktische hinder voor de rechtszaken die tijdens het assisenproces zullen plaatsvinden. Het proces gaat op 10 januari van start. Op 7 januari wordt wel al de jury samengesteld en op 20 december vindt een voorbereidende zitting plaats. Bovendien zou het proces rond de aanslag op het Joods Museum enkele weken duren. Verschillende rechtszaken worden daarom pas ingepland na het assisenproces.