Onenigheid bij studenten over VUB-veldrit WHW

06 januari 2019

17u18 0 Brussel De allereerste VUB-cyclocross zit erop. Rond de veldrit was heel wat heisa. Een deel van de studenten vond het niet kunnen dat dergelijk evenement tijdens de blok werd georganiseerd. “De hinder bleef beperkt tot 4 uur cross”, aldus de organisatie.

Mathieu Van der Poel gaf opnieuw veldritles op het mooie doch moeilijke parcours aan de VUB- en ULB-campus te Elsene. De eerste editie van de VUB-cyclocross was vooral naast het parcours een zeer bewogen editie. De voorbije weken liet een deel van de studenten al weten niet gediend te zijn met de cross, die midden in de blok plaatsvond. Zo startten ze een petitie op waarbij ze 1.200 handtekeningen inzamelden. Die stuurden ze naar de rector. Verder studeerden ze de afgelopen maand met z’n allen massaal in de gebouwen van het rectoraat. Op de cross zelf bleef het protest beperkt tot het uitdelen van flyers. Daarnaast was er een spandoek te zien waarop stond ‘blijf van onze blok’. “Onderwijs moet boven marketing komen”, aldus Charlotte Vanderheyden van het studentenplatform Blijf Van Onze Blok.

Goede ontspanning

Toch denken niet alle studenten zo. “Wij zijn voor de cross!”, klinkt het bij een groepje geneeskundestudenten,“even ontspannen moet kunnen en een veldrit is ideaal daarvoor. De universiteit heeft alternatieve blokruimtes voorzien, dus er is geen reden om te klagen. Bovendien mogen we hier gratis naar topsport komen kijken. Wat wil je nog meer?” Volgens de organisatie ging het slechts om een minderheid van studenten die zich verzette. “Bovendien hebben we er alles aan gedaan om de overlast te beperken”, klinkt het bij organisator Christophe Impens van Golazo. “De opbouw van het parcours is zo snel en zo stil mogelijk gebeurd, om de hinder voor de blokkende studenten te beperken. Morgen is alles hier weg. De hinder is beperkt tot de vier uur cross.”

Evaluatie

De VUB zelf kondigde een harde evaluatie aan van de veldrit en de gevolgen voor de studenten. “We waren van meet af aan vastberaden alle hinder te vermijden en hebben meteen gezegd dat we een evaluatie zullen houden. Dat zal een strenge evaluatie zijn”, aldus rector Caroline Pauwels, “het gaat ook slechts om een kleine groep ontevreden studenten en dat geeft misschien een vertekend beeld. Ik begrijp en respecteer hun verhaal van inspraak, maar we moeten ook feitelijk blijven”, stelt Pauwels.