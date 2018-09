Onderzoek naar politieraadslid dat beroepsgeheim schendt 01 september 2018

02u33 0

Het parket opent een onderzoek voor schending van het beroepsgeheim naar een onbekende en Alain Kestemont (Défi). Die laatste zei in La Dernière Heure dat hij niet begrijpt hoe telefoontaps de situatie in de Peterboswijk kunnen verbeteren. "Het hoeft geen betoog dat uitleggen in de media dat er telefoontaps lopende zijn, het gerechtelijk onderzoek ernstige schade toebrengt. Dit is een schending van het geheim van het onderzoek", klinkt het bij het Brussels parket, dat ook wil achterhalen in welke mate Kestemont anderen heeft aangezet dit geheim te schenden. Het opent daarvoor een opsporingsonderzoek naar een onbekende en naar Alain Kestemont zelf voor schending van het geheim van het onderzoek, als dader of mededader. (WHW)