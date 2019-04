Ondanks verbod: Zuidmarkt blijft verslaafd aan plastic zakjes Stéphanie Romans en Marc Baert

09 april 2019

11u12 0 Brussel Al drie jaar zijn plastic zakjes op de Brusselse Zuidmarkt verboden. Toch blijven handelaars ze straffeloos gebruiken. Geen enkele marktkramer kreeg al een boete voor schending van het plasticverbod. “We gaan een versnelling hoger schakelen”, aldus de gemeente.

Het regent op de zondagsmarkt aan het Zuidstation. Een vrouw koopt een zak rode appels. De marktkramer verpakt ze in een witte plastic zak. Zijn collega ruilt een paar eurostukken voor een oranje zak vol sinaasappels.

Ze zijn overal, die plastic zakjes. In het wit, groen, oranje … De marktkramers vullen ze met fruit, groenten, planten, kleding en huishoudartikelen. En dat terwijl plastic zakjes al sinds 2016 strikt verboden zijn. “Onze gemeente was daarin een voorloper”, zegt duurzaamheidsschepen Jos Raymenants (Groen). “Alleen voor natte voeding, zoals olijven mogen verkopers een uitzondering maken. Zulke producten mogen in een dunne plastic zak zonder hengsels. Verder moet alles in een herbruikbare tas.”

De gemeente deelde bij de invoering van het verbod katoenen tassen uit op de markten. Daarna kwam er controles door medewerkers van de gemeente. “Er zijn een tiental waarschuwingen uitgedeeld. We wilden niet meteen té streng zijn. Handelaars zaten tenslotte nog met een voorraad die ze kwijt wilden. Pas na een derde betrapping, riskeerden de handelaars uitsluiting van de markt.”

“Op andere markten leven de handelaars het verbod wel goed na”, zegt Raymenants. “Op het Sint-Gillis-Voorplein en het Van Meenenplein zie je nergens nog een plastic zakje. De markt aan het Zuidstation is een populairdere markt. Je merkt dat ze daar nog geen afscheid nemen van de plastic tasjes.”

Boetes tot 62.500 euro

Boetes heeft de gemeente Sint-Gillis sinds het verbod evenwel nog niet uitgedeeld. Het lokale bestuur had op de gewestelijke overheid gerekend voor extra middelen voor controles, maar die zijn er niet gekomen. Nadat de Brusselse regering in september 2018 een totaalverbod uitvaardigde op plastic zakjes in handelszaken, kwamen er wel gewestelijke controleurs voor de handhaving van het verbod.

“Op de Zuidmarkt zijn we nog niet geweest”, erkent een woordvoerder van het departement Leefmilieu Brussel. “We hebben wel al een aantal flitsacties gedaan op andere plaatsen. Eerst was dat vooral om te informeren en uit te leggen welke zakken verboden zijn. Inmiddels zijn er ook al boetes uitgedeeld.”

Sinds het begin van 2018 zijn 342 handelaars in het gewest gecontroleerd. Dat leverde 18 processen-verbaal op. De boetes kunnen variëren van 50 tot 62.500 euro. In november 2018 was er een grote controleactie in 120 verkooppunten verspreid over drie locaties: winkelbuurt De Jacht in Etterbeek, de wekelijkse markt op het Dapperheidsplein in Anderlecht en in het Woluwe Shopping Center. “86 procent hield zich aan het verbod. Tien procent van de handelaars bood nog plastic wegwerptassen aan. Bij de laatste vier procent hadden we nog extra informatie nodig om te bekijken of hun zakjes aan de regelgeving voldoen.”

Tot nu toe kwamen de handelaars op de Zuidmarkt er telkens vanaf met een waarschuwing. De boodschap van Leefmilieu Brussel is duidelijk: de tijd van waarschuwen is voorbij. De gemeente Sint-Gillis wil volgens Raymenants ook een versnelling hoger schakelen met controles: “Want we staan nog steeds honderd procent achter de doelstelling: de plastic afvalberg verminderen.”