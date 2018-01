Ondanks barslecht weer: 2 miljoen bezoekers op Winterpret 02u30 0 Foto Baert Vaak hadden de bezoekers van Winterpret een paraplu nodig, maar toch rondde de kerstmarkt de kaap van 2 miljoen bezoekers. Brussel Winterpret kreunde onder ongekend slecht weer dit jaar. Dat resulteerde in zo'n 100.000 bezoekers minder dan in 2016. Toch overschreed de kerstmarkt ook dit jaar de kaap van 2 miljoen.

Vooral de eerste twee weken liet de opkomst te wensen over. "Het is sinds 1934 geleden dat Winterpret geteisterd werd door zo'n slecht weer. Vooral voor de chalethouders was dat een ramp", aldus burgemeester Philippe Close. "Op meteorologische elementen heb je nu eenmaal geen grip, dus hier konden we weinig aan veranderen. Een uitstekende maatregel bleek wel het dak over de ijsbaan. Dankzij de overdekking trokken vele bezoekers schaatsen aan, ondanks de regen." Vervolgens kwam de grote toestroom eindelijk op gang. "In totaal mocht Winterpret 2.387.382 bezoekers ontvangen. Een lichte daling tegenover de 2.463.220 bezoekers vorig jaar." Hoewel de chalethouders kreunden onder de regen en gure wind, kwam het slechte weer de horecasector rondom de kerstmarkt juist goed uit. "Slecht weer duwt de mensen in de richting van cafés en restaurants", zegt Lieven Talpe van Brasserie Drug Opera. "Vooral vanaf de namiddag stroomde het volk binnen. Natuurlijk mag het ook niet té slecht zijn." Vooral Brusselaars bezochten de kerstmarkt. Van de 2,3 miljoen bezoekers kwamen 916.381 uit Brussel en 669.541 uit de rest van België. 801.460 internationale toeristen snuisterden rond op de Kerstmarkt. Voor het eerst dit jaar sloot Winterpret op oudejaar af met een groots vuurwerk op de Heizelvlakte in plaats van het Brouckèreplein. "45.000 feestvierders aanschouwden het spektakel, een ongezien succes", aldus de burgemeester. "Daarom besloten we ook volgend jaar het nieuwjaarvuurwerk op aan het Atomium te organiseren." Volgend jaar vind Winterpret plaats van 30 november tot 6 januari, met Finland als gastland. (DCFS)