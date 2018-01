Onbekenden schieten op gebouw 02u31 0

Een pand op de Brabançonnelaan is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten.





"We kregen vrijdagochtend de melding van iemand die de kogelinslagen had opgemerkt", zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. "Wij zijn ter plaatse gegaan en hebben een perimeter ingesteld. Er loopt een gerechtelijk onderzoek. Niemand raakte gewond."





In het pad is FC Sahakyan gehuisvest, een vzw van de Armeense gemeenschap in Brussel. (VDBS)