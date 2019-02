Om duimen en vingers af te likken: vernieuwd chocolademuseum opent deuren WHW

15 februari 2019

14u54 0 Brussel Choco-Story, het Brusselse chocolademuseum, is verhuisd naar de Stoofstraat, op een paar stappen van Manneken-Pis. Bezoekers kunnen er zich vanaf vandaag interactief onderdompelen in de wereld van de cacao.

Het project Choco-Story bestaat al sinds 2014 en is een samenwerking van de families Van Belle, die in 2004 in Brugge een chocolademuseum opende, en Van Lierde, die in 1998 aan de basis lag van het eerste chocolademuseum in Brussel. Dat laatste stootte al snel op zijn limieten. “We wilden een moderner museum, hadden meer ruimte nodig, maar we wilden absoluut in het centrum blijven”, aldus directeur Cedric Van Belle.

Pal in het centrum

Aan die laatste eis voldoet het vernieuwde museum alvast. Op een paar stappen van Manneken-Pis is de nieuwe Choco-Story na twee jaar renoveren neergestreken . De bezoeker wordt meegenomen door de rijke geschiedenis van de cacao, langs een tempel van de Azteken, en op het schip van Hernando Cortès, die de eerste cacaobonen naar Europa bracht. Spelletjes rond de geuren en samenstelling van chocolade en interactieve kiosken maken het museum nog toegankelijker.

Verder staan de mallen, gereedschappen en recipiënten van de familie Van Belle tentoongesteld. Met als kers op de (chocolade-)taart: een obelisk van 400 kilogram chocolade. Een ander opmerkelijk stuk: een vijzel uit Ecuador van 3.500 voor Christus. “Dit is het oudste object met sporen in van cacao”, aldus co-directrice Peggy Van Lierde.

Het museum is vanaf vandaag geopend voor het publiek.