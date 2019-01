Oeps, foutje: 1.000 liter stookolie komt terecht in machineruim van schip Jasmijn Van Raemdonck

25 januari 2019

17u08 0 Brussel Op het kanaal in Anderlecht is vrijdagmiddag een binnenvaartschip in moeilijkheden geraakt. Bij het tanken kwam 1.000 liter stookolie in het machineruim terecht in plaats van in de brandstoftank.

Het groot rijnschip raakte vrijdagnamiddag in de problemen ter hoogte van de Veerweydekaai in Anderlecht. Bij het tanken liep 1.000 liter stookolie in het machineruim van het schip in plaats van in de brandstoftank.

De Brusselse brandweer werd om 15.45 uur opgetrommeld. Na controle bleek dat er geen kans is op vervuiling van het kanaal dankzij de dubbele romp van het schip en dat het machineruim voldoende kan worden verlucht. De schipper zal nu contact opnemen met een privéfirma om de olie over te pompen naar het reservoir of naar een tankwagen. Het scheepvaartverkeer ondervindt geen hinder van het incident.