OCMW-voorzitster slachtoffer van halskettingdiefstal 05 juli 2018

02u35 0 Brussel OCMW-voorzitster Brigitte De Pauw is gisteren overvallen vlak voor haar woning. De dief ging er met haar halsketting vandoor. "En die is meer dan 3.000 euro waard", zegt De Pauw.

"Ik was te voet van het OCMW-kantoor naar huis teruggekeerd. Net op het moment dat ik de sleutel in het slot van de voordeur stak, voelde ik hoe iemand me bij mijn schouders greep", zegt De Pauw. "Vervolgens rukte de overvaller mijn halsketting af en vluchtte hij weg op zijn fiets. Het gebeurde in een fractie van een seconde." Na de feiten belde de OCMW-voorzitster de politie. "De agenten onderzoeken de zaak. Ik heb het gezicht van de dader gezien en volgens mij was die jongeman amper 17 jaar oud. Echt krapuul", zegt De Pauw verbolgen. "Als ik de kans had gehad, zou ik hem zeker met mijn handtas op zijn gezicht geslagen hebben."





Emotionele waarde

Het halssnoer was een geschenk van De Pauws vriend. "De emotionele waarde is dus nog veel groter dan die 3.000 euro." De Pauw woont al 30 jaar in de De Smet De Naeyerlaan. "Nog nooit heb ik me hier zo onveilig gevoeld. Gelukkig ben ik niet gewond geraakt, al ben ik wel erg aangedaan door wat er gebeurd is."





Volgens Johan Berckmans, woordvoerder bij politiezone Brussel-West, vinden er momenteel zo'n twee halskettingdiefstallen per dag plaats. "Dat heeft vooral te maken met het mooie weer. We vragen de mensen waakzaam te zijn en de juwelen discreet te dragen", aldus de woordvoerder.





(VDBS)