Océade immens populair (voor het einde) ZWEMBAD KENT TOPMAAND IN JULI MAAR SLUIT IN SEPTEMBER DE DEUREN FREYA DE COSTER

06 augustus 2018

02u29 0 Brussel Océade kende met zo'n 42.000 bezoekers één van haar beste maanden ooit in juli. Reden tot feesten is er echter niet meteen: eind september moet het subtropisch zwembad immers definitief de deuren sluiten. "Océade was mijn levenswerk", klinkt het verslagen bij directeur Thierry Meeùs.

"Veel mensen willen nog een laatste keer plezier maken in ons zwembad, voor het definitief verdwijnt", zegt directeur Thierry Meeùs. "Bij heel wat trouwe bezoekers lopen hun abonnementen af, dus proberen ze nog zoveel mogelijk uitstapjes te plannen. Maar ook het warme weer speelt mee. En dan vooral de constante temperatuur. Omdat elke dag de zon schijnt, is het geen stormloop op de warmste dagen. Het is druk, maar nooit te druk. En dat maakt het extra plezant voor de bezoekers." Océade blijft met zijn cijferaantal de derde meest bezochte attractie in Brussel. Enkel het Atomium en Mini-Europa hebben meer succes. "Maar onze omzet is groter. Volgens mij zijn we daarin nummer 1", aldus Meeùs.





Het is met een zwaar hart dat Meeùs over zijn attractiepark spreekt. Eind september wordt het waterpretpark met de grond gelijk gemaakt. Het ruimt baan voor het Neoproject op de Heizelvlakte, waarbij onder meer een winkelcomplex wordt neergepoot.





Einde in zicht

Zondag organiseerde de Franstalige partij PTB nog een actie voor de deuren van Océade om de beslissing aan te vechten. "Al sinds 2010 dreigt de stad de boel te sluiten. Via onderhandelingen heb ik heb die ramp steeds kunnen opschuiven, maar nu is het definitieve einde echt in zicht. Toch vond ik het al die jaren belangrijk om te blijven investeren in Océade. Onze laatste glijbaan is tien jaar oud, de kleedkamers werden vier jaar geleden vernieuwd en in 2016 plaatsten we nog een nieuw saunacomplex. Dat boekte enorm veel succes."





250.000 bezoekers per jaar

Océade werd gebouwd in 1988 onder een Frans project. Walibi kocht het in 1992 over, om na zes jaar onder de Six Flags-groep te komen. Maar amper zes maanden later kocht Meeùs zowel Océade als Mini-Europa opnieuw over. Toen kreeg het bekende zwembad echt vorm. "Ik had een nieuwe visie voor het park. Ik kocht meer glijbanen aan en investeerde Caraïbische decors. Océade was mijn levenswerk." Per jaar ontving Océade 250.000 bezoekers. 100.000 waren Brusselaars, 100.000 kwamen uit de rest van België en 50.000 bezoekers waren toeristen uit het buitenland. Niet enkel zij zullen Océade missen, ook de redders en werknemers nemen afscheid. "In Océade werken 24 vaste werknemers en jaarlijks gingen zo'n 80 jobstudenten bij ons aan de slag." Alle decorstukken en materiaal worden na de afbraak geveild en verkocht.





Hoe de laatste dag eruit zal zien, weet Meeùs niet. "Wordt het een stormloop? Of bolt het langzaam uit? De stad vroeg alleszins om rustig aan te doen."