Nu ook inbraak in politiekantoor Brussel Hoofdstad-Elsene Jasmijn Van Raemdonck

09 januari 2019

15u25

Bron: Belga 0 Brussel In de oudejaarsnacht is een inbraak gepleegd in een gebouw van de lokale politie Brussel Hoofdstad-Elsene. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De inbraak zou op 31 december gepleegd zijn, maar pas op 2 januari ontdekt zijn. De dief of dieven zouden een gebouw van politie in de Lombardstraat zijn binnengedrongen maar volgens de politie Brussel Hoofdstad/Elsene werden daarbij zeker geen personeelsdossiers gestolen. Voorlopig zouden nog geen verdachten geïdentificeerd of opgepakt zijn.