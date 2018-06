Nu ook betonrot in Leonardtunnel AFBROKKELENDE DAKPLAAT STUURT VERKEER OP RING IN DE WAR ROBBY DIERICKX

16 juni 2018

02u29 0 Brussel Er zijn nu ook problemen met betonrot in de Leonardtunnel op de Brusselse ring. De tunnel bleef gisteren nagenoeg een hele dag dicht. De verkeerschaos was niet te overzien. De komende maanden zijn er tijdelijke herstellingen. Een totale renovatie staat in 2022 gepland.

Ellende troef gisterochtend in een groot deel van de Druivenstreek en Oudergem. Tijdens een bouwkundige inspectie van de Leonardtunnel op de Brusselse ring in de nacht van donderdag op vrijdag bleek immers dat de dakplaat op niveau -2 betonschade opgelopen had. Uit veiligheidsoverwegingen werd onmiddellijk beslist om de Leonardtunnel in beide richtingen te sluiten.





Uur aanschuiven

Het verkeer op de binnenring dat naar Waterloo wilde, moest aan het Leonardkruispunt afslaan en keren onder het viaduct van Oudergem om zo de ring terug op te rijden. Wie op de buitenring richting Zaventem reed, moest eveneens aan het Leonardkruispunt afslaan en keren over de brug in Jezus-Eik om zo via de E411 naar de ring te rijden. Die maatregelen veroorzaakten tijdens de ochtendspits ellenlange files op de Brusselse ring. Vanuit Waterloo was het ruim 45 minuten aanschuiven, vanuit Zaventem zelfs meer dan een uur. Ook op enkele lokale wegen zoals de Terhulpensesteenweg, Groenendaalsesteenweg en de Waversesteenweg was het bijzonder druk.





Waterinsijpeling

"We konden niet anders dan de Leonardtunnel te sluiten, want de dakplaat verkeerde op verschillende plekken in een slechte staat", zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). "Het beton van de dakplaat vertoonde er in bepaalde zones schade, brokkelde af en moest verwijderd en hersteld worden om het risico te vermijden dat er beton op de rijbaan terecht komt. De oorzaak hiervan is waterinsijpeling in de dakplaat. Er is geen gevaar voor de stabiliteit of stevigheid van de tunnel."





's Nachts

AWV startte gisterochtend meteen met het weghalen van het loszittend beton. Uiteindelijk kon de tunnel in beide richtingen omstreeks 15.30 uur opnieuw opengesteld worden. "De komende maanden gebeuren herstellingen en wordt de toestand van de dakplaat nauwlettend opgevolgd", zegt Schoenmaekers nog. "Omdat dit 's nachts zal gebeuren, zal de hinder voor het verkeer beperkt zijn. Er staat ook een totale renovatie op de planning. De studies hiervoor starten dit jaar nog, terwijl de werken over vier jaar uitgevoerd moeten worden."





In Brussel worden nu drie tunnels aan het Reyers-complex gerenoveerd nadat betonrot ontdekt werd en over twee weken gaat de Leopold II-tunnel twee maanden dicht voor herstelling.