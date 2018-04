Noordstation geëvacueerd door brand 06 april 2018

Het station van Brussel-Noord moest gisterenmiddag in allerijl ontruimd worde, toen een brand uitbrak in het station. Door de hevige rookontwikkeling evacueerde de NMBS de aanwezige reizigers. "De brand brak rond 15 uur uit in een technisch lokaal. De brandweermannen konden de brand bedwingen, maar er ontstond veel rook, die zich dichtbij de grote hal, met alle winkels, verspreidde", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de brandweer. Een deel van het station werd afgesloten, waardoor ook enkele bussen van de lijn in de richting van Leuven niet konden uitrijden. "Zodra de brandweer de brand onder controle had, ging het station opnieuw open", vult Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS aan.





"Het treinverkeer kon gedurende de evacuatie niet over perron 1, maar dat zorgde maar voor heel beperkte hinder." De vlammen waren uiteindelijk op een half uur geblust. Er raakte niemand gewond. (DCFS/RDK)