Nog geen verdachte opgepakt in dossier rond neergestoken vrouw WHW

04 april 2019

15u56 0 Brussel Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar de steekpartij die maandag plaatsvond in Anderlecht en waarbij een 32-jarige vrouw zwaargewond raakte. De dader en het motief van de feiten zijn nog onduidelijk, maar het slachtoffer is intussen wel buiten levensgevaar.

De vrouw was haar drie kinderen, tussen 8 en 11 jaar oud, naar school aan het brengen toen ze op de Ninoofsesteenweg aangevallen en neergestoken werd. Ze liep een diepe steekwonde in de buik op en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd ze dinsdag geopereerd. Woensdagmiddag meldde het parket al dat de vrouw niet langer in levensgevaar verkeerde en de afdeling intensieve zorgen had verlaten. “Ze is intussen verhoord, maar in het belang van het onderzoek geven we voorlopig geen verdere informatie vrij”, aldus het Brusselse parket.