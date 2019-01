Nog geen arrestaties in dossier rond doodgestoken jongere WHW

04 januari 2019

17u58 0 Brussel Er zijn nog steeds veel vraagtekens in het dossier rond de dodelijke steekpartij op oudjaar. Een jongeman van 20 werd in de nacht van oud op nieuw doodgestoken tijdens een vechtpartij tussen twee groepen in de buurt van het Schaarbeekse Liedtsplein.

Er is nog steeds geen verdachte opgepakt voor de dodelijke steekpartij. De 20-jarige Abdelouhad liet bij het gewelddadig treffen het leven. Volgens verschillende media zou de man illegaal in ons land verbleven hebben maar ook dit kan het parket niet bevestigen. Deze namiddag werd In de El Mouahhidine-moskee in Laken een korte plechtigheid gehouden voor hem.

.