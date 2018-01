Nóg een nieuw zinkgat 02u56 0

Het laatste zinkgat is nog maar net hersteld of er duikt alweer een nieuw op. Deze keer in de Jonniauxstraat in Etterbeek. "Het zinkgat is 1,5 vierkante meter groot", zegt Geert Dekegel, woordvoerder van Vivaqua. "De oorzaak is een defecte straatkolk, meer bepaald de verbinding tussen de goot en de riolering. Bovenaan kan je het rioolrooster in de goot zien." Maandag begint Vivaqua met de herstellingswerken. Tot het einde van de werken zal de straat afgesloten zijn voor alle verkeer.





(VDBS)