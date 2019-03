No Border voert actie tegen controles minderjarige vluchtelingen WHW

04 maart 2019

17u01 0 Brussel Enkele actievoerders hebben betoogd tegen het controleren van minderjarige vluchtelingen op het openbaar vervoer.

De actie ging uit van het collectief ‘Education No Border’. Opvallend verkleed en met afschrikwekkende maskers maakten ze hun boodschap duidelijk in de Sint-Mariastraat. Doelwit van hun actie was de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB/STIB). Samen met de politie voeren zijn controles uit op minderjarige vluchtelingen. “Een praktijk die niet te tolereren valt”, aldus de actievoerders.