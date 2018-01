Nigeriaanse pooiers binnenkort voor rechter 02u30 0

Een tiental leden van een Nigeriaans netwerk van mensenhandel en prostitutie zijn door de raadkamer doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De organisatie was actief in de Schaarbeekse prostitutiewijk en kenmerkte zich door haar meedogenloze aanpak van jonge Nigeriaanse prostituees en hun familie. Aan het hoofd zou een Nigeriaanse vrouwelijke pooier gestaan hebben die zich de laatste jaren in het Brusselse prostitutiekwartier zou hebben opgewerkt. Zij rekruteerde jonge meisjes vanuit Nigeria en liet die vervolgens naar Brussel smokkelen. Hierbij moesten ze in een gruwelijke voodooceremonie trouw zweren aan hun pooier. Bij ongehoorzaamheid van de meisjes of vluchtpogingen zouden de families van de meisjes in het thuisland Nigeria bedreigd, afgeperst, geslagen, ontvoerd of zelfs gedood worden. Het netwerk werd begin mei opgerold bij een grootschalige actie op tientallen locaties in Schaarbeek. (WHW)