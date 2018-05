Nieuwe uitbaters voor brasserie Aux Armes de Bruxelles 12 mei 2018

De brasserie 'Aux Armes de Bruxelles' in de restaurantbuurt van de Brusselse Beenhouwersstraat wordt overgenomen door Rudy Van Lancker, de eigenaar van mosselrestaurant 'Chez Léon'. De overeenkomst werd woensdagnamiddag ondertekend, zegt vakbondsman Christian Bouchat van het ABVV.





Het personeel van 'Aux armes de Bruxelles' wordt ook overgenomen door Chez Léon. Het etablissement wordt ook verbouwd en zal tussen 20 en 30 juli weer opengaan. 'Aux armes de Bruxelles' was één van het dozijn restaurants in het fameuze ilôt sacré van de gebroeders Beyaz, die onlangs failliet zijn verklaard. Van Lancker wordt door de overgenomen personeelsleden gezien als één van de correcte bazen in de Brusselse horeca. (DCFS)