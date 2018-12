Nieuwe trajectcontrole onder de Louisalaan Jasmijn Van Raemdonck

19 december 2018

16u03 0 Brussel Het Brussels Gewest verwelkomt woensdag de tweede trajectcontrole op haar grondgebied. Die zal binnenkort in werking gaan in de tunnels onder de Louisalaan.

De overeenkomt over de nieuwe trajectcontrole werd woensdag ondertekend. Dat gebeurde door staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V), Brusselse Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (Sp.a), Brussels burgemeester Philippe Close (PS), de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, de Federale politie, Brussel Mobiliteit en de Procureur des Konings van Brussel. De nieuwe trajectcontrole komt er nadat in oktober ook al een eerste werd gelanceerd op de Leopold III laan en zal gaan over een traject van 870 meter tussen en in de Stefania- en de Baljuwtunnel.

Tot 130 km per uur

“Nu al zien we het effect op de verkeersveiligheid van de trajectcontrole op de Leopold III-laan. Bestuurders houden zich beter aan de maximumsnelheid van 50 km per uur. Dat effect willen we ook bereiken met deze tweede trajectcontrole”, vertelt Bianca Debaets. Beide tunnels zijn vandaag geregeld het parcours van snelheidsduivels die zelfs tot 130 km per uur durven rijden. Uit snelheidscontroles van de politie blijkt dat 60% van de automobilisten onder de Louisalaan zich niet houden aan de opgegeven maximumsnelheid. Een trajectcontrole houdt rekening met de gemiddelde snelheid tussen twee punten en niet met de snelheid op een welbepaald punt. Niet alleen de verkeersveiligheid zal er met deze trajectcontrole op verbeteren. “Ook de capaciteit van de tunnels is hoger als bestuurders zich aan de snelheidslimiet houden”, aldus Pascal Smet.