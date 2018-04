Nieuwe stelplaats voor 75 trams 28 april 2018

De MIVB heeft haar nieuwe tramdepot geopend. De nieuwe stelplaats Marconi wordt de woonplaats van zo'n 75 tramtoestellen, terwijl het onderhoudsatelier dan weer 15 voertuigen kan herbergen. Het depot werd gebouwd op de grens van Ukkel, Vorst en Drogenbos en is 3,7 hectare groot, waarvan 2,5 overdekt. Ook aan de trambestuurders werd gedacht, want de nieuwe stelplaats omvat een administratief gebouw en een ontspanningsruimte voor de chauffeurs. De bouw heeft in het verleden wel wat voeten in de aarde gehad. Bewoners klaagden dat de milieuvoorschriften niet gerespecteerd werden, maar de MIVB verzekert dat de stelplaats volledig is opgesteld met respect voor het leefmilieu. Vandaag is het depot operationeel en rijden de eerste trams uit. (DCFS)