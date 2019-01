Nieuwe start voor Café Kafka: “Jong talent een duwtje in de rug geven” Legendarische zaak in Viskoperstraat opent na bijna 2 jaar met nieuwe naam en nieuwe uitbaters Jasmijn Van Raemdonck

31 januari 2019

18u18 0 Brussel Het legendarische Café Kafka in de Viskopersstraat opent vandaag na bijna twee jaar opnieuw zijn deuren in het hart van de stad. De nieuwe uitbaters blazen het bruine café met hun origineel concept nieuw leven in. Live optredens van jonge artiesten zullen er rechtstreeks audiovisueel worden opgenomen.

Het Brusselse monument Café Kafka gaat vrijdag opnieuw open, weliswaar in een nieuw jasje en onder een nieuwe naam: ‘KFK Hope’. Het café stond bijna twee jaar leeg nadat de vorige uitbaters er in 2017 mee ophielden. Afgelopen herfst werd de kroeg overgenomen door Jan De Greef, die het café nu samen met vader Jean-Luc, stiefmoeder Christiane Camu en vriend Casper De Wolf zal uitbaten. “Ik heb vroeger zelf nog enkele jaren in de Kafka gewerkt. De zaak heeft dus een speciale plaats in mijn hart,” vertelt Jan. Het nieuwe café wordt een cultuurtempel waarbij zowel woord drama als muziek aan bod zullen komen.

Jong talent

KFK Hope wil vooral sterk inzetten op live muzieksessies die elke week zullen plaatsvinden op donderdag, vrijdag of zaterdag. “De agenda zit momenteel al goed vol met zowel gevestigde namen als nieuw talent”, vertelt Jan. Bijzonder is dat de optredens telkens zullen worden opgenomen en ook gevolgd kunnen worden via een livestream op YouTube en Facebook. “Wij hebben een studio geïnstalleerd achter het café. Door de optredens op te nemen, krijgen de jonge bands tegelijk ook studiotijd, iets wat normaal gezien heel veel geld kost”, legt Jan uit. Achteraf krijgen de muzikanten 100% rechten op de opname. “Op die manier willen wij jong talent uit Brussel maar ook daarbuiten een duwtje in de rug geven.”

Make-over

Sinds november zijn de nieuwe eigenaars bezig met de verbouwing van het café. Daarbij heeft het interieur een zware make-over gekregen. “Alles is veranderd, behalve het hoofd van Kafka. Die krijgt opnieuw een prominente plaats in de ruimte,” legt Jan uit. Ook met de nieuwe naam blijven de uitbaters verwijzen naar het oorspronkelijke café. “KFK is gewoon de verkorte versie van Kafka. Met het woord ‘hope’ willen we aantonen dat mensen niet per se naar de kerk moeten om hoop te vinden. Dat kan ook gewoon hier aan de bar, in de vorm van goed gezelschap of van een frisse pint”, lacht Jan.

Italiaanse lunch

In het nieuwe familiebedrijf zal ieder zijn eigen functie op zich nemen. Daarbij zal Jan zal zich vooral bezig houden met de concerten en de audiovisuele opnames. Casper zal zich toeleggen op het samenstellen van cocktails en de drankenlijst. Christiane zal achter de kookpotten staan om de lunch te voorzien. “Wij zullen allerhande Italiaans eten serveren zoals bijvoorbeeld focaccia,”, vertelt Jan. Vader Jean-Luc, die nog actief is in de bankenwereld, zet zich parttime in als sterke kracht achter het nieuwe café. “Het is een spannend avontuur en we smijten alles wat we hebben erin. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goedkomt”, besluit Jan.