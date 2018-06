Nieuwe speelplaats voor basisschool Klavertje Vier 13 juni 2018

02u49 0

De basisschool Klavertje Vier in Brussel-stad heeft sinds dinsdag een nieuwe, uitdagende speelplaats. De nieuwe speelplaats kwam er dankzij de BuitenSpel-subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).





Het resultaat is een speelplaats met meerdere zones waarin samenspel, beweging en evenwicht, taal, natuur, muziek, rekenen en taal centraal staan. Naast de inrichting van de thematische zones, zijn er ook voldoende groene ruimtes. "De speelplaats van Klavertje Vier werd in 2015 door de school zelf omschreven als onaantrekkelijk. Bovendien was er weinig uitdaging en plaats voor spel. Daar wilde de school graag iets aan veranderen. De VGC en het Onderwijscentrum Brussel hielpen maar graag bij de herinrichting", aldus Minister Vanhengel." De VGC kende een subsidie van 96.000 euro toe om de speelplaats van Klavertje Vier grondig te transformeren. (DCFS)