Nieuwe seksfresco toont masturberende vrouw 26 juni 2018

02u55 0 Brussel In Brussel is opnieuw een seksfresco opgedoken. De onbekende kunstenaar sloeg net als de twee vorige keren toe aan het kanaal.

Op een gevel boven de Koolmijnkaai prijkt nu een close-up van een masturberende vrouw. Toevallig of niet bevindt zich aan de overzijde ook een tekening die een gelijkaardige scène toont. Het fresco is al de 12de in een lange rij van seksuele kunstwerken: na de penetratiemuur, de penismuur, de anusmuur en de meest recente kakmuur is er dus nu een masturbatiemuur. De kunstenaar van de fresco's is officieel niet gekend, maar volgens kenners gaat het om de Brusselse Bonom. (DCFS)