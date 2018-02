Nieuwe petitie tegen eenrichtingsverkeer 27 februari 2018

03u02 0 Brussel De handelaars rond de Basiliek van Koekelberg trekken opnieuw ten strijde tegen het eenrichtingsverkeer. Hoewel de testfase maanden geleden al opgeven werd, zijn de wegmarkeringen nog steeds aanwezig. De online petitie werd al 500 keer ondertekend.

Minister van Mobiliteit Pascal Smet kondigde in december al aan dat de proefopstelling op de Pantheonlaan vroegtijdig afgebroken zou worden. De testfase werd in mei ingevoerd om de snelheid van het tram- en busverkeer te verbeteren, maar de gewenste resultaten bleven uit. Bovendien klaagden handelaars en omwonenden over de enorme drukte en geluidsoverlast die de nieuwe verkeerssituatie met zich meebracht. Smet beloofde de obstructies na de kerstvakantie te verwijderen.





"Maar nu, drie maanden later, duiden zowel de wegmarkeringen als de borden nog steeds eenrichtingsverkeer aan", klaagt Lucas Ducarme, voorzitter van MR en initiatiefnemer voor de petitie. "Tijdens de laatste inlichtingen aan de gemeente beloofde Smet de wegmarkeringen en borden op 3 of 4 maart weg te halen. Maar vorige week hoorden we van Brussel Mobiliteit dat de verwijdering mogelijk niet kan doorgaan. Handelaars zijn het uitstelgedrag meer dan beu. Een petitie is de enige manier om ons protest te laten horen." Zowel een online petitie als een formulier circuleren sinds vrijdag. Al 500 sympathisanten plaatsten hun handtekening. "Op deze manier hopen we Smet te dwingen zich aan zijn belofte te houden. Maandag moeten de aanwijzingen verdwenen zijn."





Wachten op beter weer

Toch vreest verantwoordelijke Brussel Mobiliteit dat de deadline niet gehaald wordt. "Door de vrieskou heeft de gemeente noodgedwongen zout op de wegen gestrooid. Het is daarom onmogelijk om de markeringen op de weg te overschilderen en nieuwe aan te brengen", zegt Inge Paemen, woordvoerster van Brussel Mobiliteit. "Als het weer verbetert, zullen we natuurlijk ingrijpen. Maar het lijkt erop dat we de datum opnieuw zullen moeten uitstellen." Wanneer de opheffing zou plaatsvinden, kon Brussel Mobiliteit nog niet vertellen.





(DCFS)