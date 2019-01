Nieuwe passage moet BOZAR en Square Meeting Center verbinden Jasmijn Van Raemdonck

14 januari 2019

13u26 0 Brussel De buren BOZAR en Square Meeting Center willen binnenkort een overdekte en afgesloten doorgang voorzien om bezoekers van het congrescentrum naar het Paleis voor Schone Kunsten te begeleiden. De bedoeling is om met de tunnel het comfort van bezoekers te verhogen en de samenwerking tussen beide centra te versterken.

Met een nieuwe afgesloten doorgang tussen de Stuiversstraat en de Terarkenstraat moet een vlottere verbinding komen tussen BOZAR en het Square Meeting Center. De bestaande tunnel, die onder de Ravensteinstraat loopt, beschermt de congresgangers die van het ene naar het andere gebouw lopen wel tegen de regen maar niet tegen de kou. Dat moet veranderen met de nieuwe tunnel waarvan de doorgang tijdelijk kan worden afgesloten door dubbele elektrisch bediende glazen deuren. Door de tunnel af te sluiten, moeten de congresgangers het gevoel krijgen dat ze binnen hetzelfde gebouw blijven.

Openbaar eigendom

Met de nieuwe tunnel willen het Paleis voor Schone Kunsten en het congrescentrum hun samenwerking en het comfort van de congresgangers vergroten. “De volledige capaciteit van het congresgebouw is 1.200 personen. BOZAR heeft plaats voor 2.200 mensen. Door een nauwere samenwerking kan Square binnenkort hopelijk grotere congressen organiseren”, legt Stéphane Vanreppelen, director Investeringen van BOZAR, uit. “Momenteel komen we zo’n drie keer per jaar samen voor activiteiten. Als de tunnel in de toekomst zal kunnen worden afgesloten, hopen we de samenwerking met het congrescentrum uit te breiden”. De tunnel zal doorgaans open blijven en zal alleen gesloten worden bij gemeenschappelijke evenementen. Vanreppelen verwacht dat dat zo’n tien keer per jaar zal gebeuren. De passage is openbaar eigendom en blijft daarom altijd toegankelijk voor voorbijgangers, ook als de deuren gesloten zijn. Voetgangers kunnen dan, via een poortje in de glazen deur, toch door de tunnel wandelen.

Bouwvergunning

Het gaat om een oud project dat al in 2009 werd voorgesteld met de restauratie van het congresgebouw. Na een negatief advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen ging het eerste voorstel over de passage niet door. In dat ontwerp ging de dubbele deur toen naar buiten open waardoor hij de beschermde gevel van het BOZAR-gebouw zou bedekken. Momenteel zit het nieuwe plan voor de tunnel in de eindfase. Na het positieve advies van de Commissie is het alleen nog wachten op een bouwvergunning van de Stad Brussel. Vanreppelen hoopt dat restauratie van de tunnel eind 2019 of begin 2020 van start kan gaan. “Er komt een positieve dynamiek uit de stad, dus wij hopen dat zij binnenkort hun akkoord zullen geven. Daarna moeten we ook een overeenkomst opstellen met de stad over de uitbating van de elektrische deuren”. De Terarkenstraat is namelijk eigendom van de Stad Brussel. De financiering van het project gebeurt door Beliris. Zij maken hiervoor 500.000 euro vrij.