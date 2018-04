Nieuwe Partij voor Poezië vult straatbeeld met gedichten 20 april 2018

03u00 0 Brussel Brussel is een partij rijker. Geen politieke, wel een die zich inzet voor de dichtkunst. Partij voor de Poezië liet al zijn eerste boodschap achter, een gedicht, opgedragen aan onze hoofdstad, neergepend op een verlaten wassalon in de Lakensestraat.

De partij wil met verschillende acties de stad meer betrekken bij de dichtkunst. Dat doen ze in eerste instantie door overal in de stad gedichten achter te laten op openbare plaatsen. "Het idee ontstond toen de buren van het wassalon, buurthuis Tropicana, voorstelden om iets creatiefs met het verlaten pand te doen", zegt de auteur van het gedicht, die anoniem wil blijven. "Ik schreef daarop een ode aan Brussel, over zijn lelijkheid en schoonheid. Ik spreek de stad als het ware aan, als persoon."





Het gedicht werd vakkundig op de dichtgetimmerde muur van het wassalon aangebracht. "Ik woon hier zelf al negen jaar. Wat meer poezië in het straatbeeld kan geen kwaad." Ondertussen hebben ook heel wat andere dichters zich bij de partij gevoegd, uit onder meer Antwerpen. "We willen ons niet beperken tot Brussel, maar in heel België acties ondernemen."





Eind deze maand stelt de partij zichzelf voor in de Bozar. Daarvoor werken ze aan een nieuw project, om zichzelf op de kaart te zetten. "Wat de actie inhoudt, verklappen we nog niet."





(DCFS)