Nieuwe ontmoetingsplaats Lendrik opent feestelijk de deuren 25 juni 2018

02u27 0 Brussel Het gemeenschapscentrum Nohva, het dienstencentrum ADO Icarus en de lokale bibliotheek hebben een nieuwe stek gekregen.

Het Lendrik-gebouw werd ontworpen door HUB architecten en moet een nieuwe ontmoetingsplaats voor alle inwoners worden. GC Nohva en ADO Icarus namen het gebouw in februari al in gebruik, maar de bibliotheek verhuisde pas op 15 juni naar de nieuwe locatie.





Zaterdag volgde de officiële opening met onder andere slam poetry, orientaalse dans, kubben, henna, een poëziebordeel en voetbal. GC Nohva is het tweede van drie nieuwe gemeenschapscentra die dit jaar de deuren openen. De gemeente wil een open ruimte creëren waar iedereen welkom is.





De zaal is een box in de box, is uitgerust met de nieuwste theatertechnieken en is geschikt voor onder andere theatervoorstellingen, dansoptredens, filmprojecties.





Het totaalbedrag van dit bouwproject bedraagt 4.309.739,69 euro.





(DCFS)