Nieuwe namen voor drie bushaltes MIVB 19 februari 2018

Vanaf vandaag krijgen drie MIVB-haltes een nieuwe naam. In Watermaal-Bosvoorde krijgt de halte 'Ortolanen' de nieuwe naam 'Calypso 2000', naar het nabijgelegen zwembad in die gemeente. Daarnaast verandert ook de halte 'Kwekerij' van naam. Binnenkort stappen reizigers daar af aan de halte 'Vorsterie'.





Ook in Jette verandert tot slot een halte van naam. Bussen zullen daar voortaan stoppen aan de halte 'Kinderziekenhuis' in plaats van aan de halte 'Tuinwijk'. (VDBS)