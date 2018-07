Nieuwe nachtvlinder gespot aan VUB 24 juli 2018

02u27 0 Brussel Nachtvlinderonderzoeker Bart Van Camp heeft op de campus van de Vrije Universiteit Brussel in Etterbeek een nachtvlinder ontdekt die voor het eerst gespot is in de Benelux. Het gaat om de Gelechia Sestertiella, een palpmot die nog geen Nederlandse naam heeft.

De vondst is uitzonderlijk, omdat er in een hoofdstedelijk gebied weinig motten zijn. Op de campus Etterbeek van de VUB telde Van Camp 110 soorten nachtvlinders. Eerder vond hij ook 100 soorten op de nabijgelegen site van de VRT. "Het is ongelooflijk welke diversiteit er te vinden is in groene eilandjes in de stad, zoals de VUB-campus", zegt Van Camp. "Maar het is nog ongelooflijker dat bijna niemand dat beseft. We moeten niet alleen inzetten op meer wetenschappelijk onderzoek naar stadsecologie, we moeten de mensen ook tonen wat voor moois er te vinden is aan hun achterdeur, in de straat of in de stad."





