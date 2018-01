Nieuwe naam en locatie voor skatepark 02u30 0

Skatepark Planet Park heeft bekendgemaakt dat ze volgende maand opnieuw de deuren zal openen. De nieuwe locatie van het skatepark houden de uitbaters nog even voor zich, al maakten ze wel al de naam van het nieuwe park bekend: Brussels Xtreme Park. Het skatepark in Anderlecht moest in augustus de deuren sluiten, omdat het gebouw op instorten stond. Planet Park moest dus hoe dan ook verhuizen. (VDBS)