Nieuwe internetradio zendt uit vanuit Warandepark

Nicolas Bucci en zijn gastdeejay bezorgen de bezoekers van het Warandepark aangename achtergrondmuziek bij het wandelen. Brussel De kiosk van het Warandepark is sinds kort een echt muziekhuis geworden. Webradio Kiosk Radio won de wedstrijd van de stad om de oude houten hutten nieuw leven in te blazen. "Wij willen met onze muziek de Brusselaars naar het park lokken", zegt Nicolas Bucci.

Lokale, nationale en internationale bands en artiesten weerklinken sinds 11 november door de speakers van het park. Achter de knoppen zitten Mickaël Bursztejn, Nicolas Bucci, Jim Becker, Thomas Kok en Thanh Lam. "We spelen dagelijks van 14 uur tot 18 uur muziek, die je kan beluisteren op onze website en onze Facebook Live", zegt Nicolas Bucci. "Zo willen we meer inspelen op de trend van mensen die via hun computer naar de radio luisteren."





Kiosk Radio zag het levenslicht nadat de stad een wedstrijd uitschreef om de verlaten kiosken een nieuwe invulling te geven. "We kozen dit project, omdat het bijdraagt aan de animatie van het park", zegt schepen van Economische Zaken, Marion Lemesre (MR). "In een van de kiosken huist al een bar. Nu installeren we ook een radio die lokale artiesten in de schijnwerpers zet en internationaal wordt uitgezonden."





Kiosk Radio heeft grootse plannen. Ze willen naast radiostation ook een ontmoetingsplaats zijn. "Met onze muziek willen we opnieuw lokale bewoners naar lokken. Hier kunnen ze hun lunch opeten met een deuntje muziek op de achtergrond." Het team is daarom van plan ook een klein café in de kiosk te openen. " Ons doel is om te blijven draaien en met het café hopen we alvast een deel te kunnen bekostigen." (DCFS)