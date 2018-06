Nieuwe handelsvereniging redt buurt HANDELAARS WILLEN TOERISTEN LOKKEN MET KUNSTENPARCOURS FREYA DE COSTER

22 juni 2018

02u40 0 Brussel De handelaars van de Lakensestraat en het Begijnhof verenigen zich in een nieuw handelscomité. Met hun eerste project, een kunstenparcours, hopen ze de toeristen naar hun buurt te lokken.

Terwijl de Vismet en het Sint-Katelijneplein dagelijks overspoeld worden door terrasjesgangers, krijgt de voetgangerszone steeds meer vorm, verrijst de wijk rond het Kanaal uit haar as en ook de Antwerpsepoort maakt zich klaar voor een heuse transformatie tot luxueus voetgangersplein. Maar de verborgen driehoek met de Lakensestraat, het Begijnhof en de krioelende straatjes ertussen? Die worden maar al te vaak vergeten. De handelaars van de buurt voelen zich door toeristen en winkeliers gepasseerd en startten daarom hun eigen handelscomité Vereniging van Handelaars van de Lakensestraat en Begijnhof (AHLB).





"Dit is een verloren buurt", zegt Renaud Gerin (38). Hij is eigenaar van de drogisterij Le Lion, de derde generatie van de familie die de zaak uitbaat. "Mijn moeder sprak altijd over vroeger, toen de Lakensestraat leefde van bars, dansplekken enzovoorts. Dat is verleden tijd. Handelaars in deze buurt kunnen niet leven van de passage, want die is er niet. Toeristen nemen de Anspachlaan naar het Brouckèreplein of de Dansaertstraat naar het Sint-Katelijneplein. Dat de prostitutiebuurt zich vlakbij bevindt, helpt ook niet. Pas op, met de vernieuwing van de KVS aan de Antwerpsepoort en de komst van het nieuwe administratief centrum op parking 58 leeft de buurt op. Maar dat zijn enkel de twee uitersten. Alles wat ertussen ligt, wordt overgeslagen. Zo gingen de laatste maanden gingen twee horecazaken overkop."





"Dus kreeg ik enkele maanden het idee om de handelsbuurt te verenigen", springt Haile Abebe (42) bij. Hij baat het restaurant Café Béguin op het Zaterdagplein en Toukoul in de Lakensestraat uit en is voorzitter van de nieuwe handelsvereniging. "Maar niet zonder een concreet plan. Ik wilde een project die de hele buurt samenbrengt."





TactileRiver

Om de doorstroom van mensen opnieuw naar de wijk te brengen, bedacht Abebe een parcours doorheen de straten. Verschillende kunstwerken moeten toeristen en klanten door de buurt leiden en zo de plek laten herontdekken. Het eerste vertrekpunt werd gisteravond ingehuldigd op het Zaterdagplein: een digitale rivier, gemaakt uit glas, die de naam TactileRiver kreeg. Het kunstwerk bestaat uit een strook glas die oplicht zodra je erop stapt en zo de indruk van een stromende rivier opwekt. "Vroeger stroomde een zijarm van de Zenne over het plein", zegt Schepen van Mobiliteit Els Ampe. "Maar die werd overbouwd. Sindsdien ontbrak iets op deze plek. Deze 'streelrivier' is een verwijzing naar de geschiedenis van de buurt en maakt het plein uniek." "TactileRiver zal deze handelswijk in volle verandering promoten", voegt ook schepen van Economische zaken Marion Lemesre toe. Op termijn wil de nieuwe handelsbuurt het parcours vervolledigen met nieuwe kunstwerken. "En de inhuldiging grijpen we meteen als moment waarop ook de overige handelaars zich bij ons kunnen aansluiten", aldus Abebe.