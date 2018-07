Nieuwe gidsenvereniging Bruniek ontkracht mythes over Brussel 12 juli 2018

Eeuwenoude en hedendaagse misverstanden over onze hoofdstad ontkrachten: dat is het doel van de nieuwe gidsenvereniging Bruniek. Bruniek - een samentrekking van 'Brussel' en 'uniek' - kwam er in navolging van het laatste boek van Luc Surdiacourt, die in dat werk op zoek gaat naar de herkomst van de naam 'Marollen'. "Heel wat mensen denken dat die naam afstamt van nonnen uit een kloosterorde, maar in feite hebben de vrouwen van lichte zeden er wat mee te maken", zegt medeoprichtster Sjamie Brems. "Ook proberen we bijvoorbeeld te ontkrachten dat Molenbeek een hellhole zou zijn. We kaarten de pijnpunten wel aan, maar laten ook het positieve zien, zoals de kanaalzone."





Meer informatie op www.bruniek.be.





(VDBS)