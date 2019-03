Nieuwe busterminal aan Noordstation in de koelkast HAA

21 maart 2019

09u19

Bron: Belga 0 Brussel De nieuwe busterminal die De Lijn wil bouwen op het Noordplein aan Brussel-Noord komt er de eerstvolgende jaren niet. Dat hebben het Gewest en de vervoersmaatschappij afgesproken, zo schrijft Bruzz. De Lijn zal zich beperken tot kleine aanpassingen aan de huidige terminal onder het CCN-gebouw.

De Lijn wil al een tijdje af van de ondergrondse terminal onder het CCN-gebouw aan het Noordstation. De locatie is donker, er is weinig sociale controle en er heerst al snel een onveiligheidsgevoel bij de reizigers.

De Vlaamse vervoersmaatschappij wou daarom een nieuwe busterminal bouwen op het Noordplein. Recent klonk het nog dat er in februari een bouwvergunning zou zijn voor de terminal. Maar daar komt nu toch niets van in huis. Dat blijkt uit het antwoord van minister-president Rudi Vervoort (PS) op een vraag van Cieltje Van Achter (N-VA) in het Brussels parlement.

Vervoort legde uit dat er eind februari een werkvergadering was met verschillende betrokken partijen. "Daarbij is men tot de conclusie gekomen dat het project een aanzienlijke investering vergt, terwijl het heel goed mogelijk is dat het gebouw binnen minder dan twee jaar grondige wijzigingen ondergaan zal hebben onder impuls van de nieuwe eigenaar(s)", zei de minister-president.

Het CCN-gebouw staat momenteel te koop en de toekomst van het gebouw is nog onduidelijk.