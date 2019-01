Nieuwe app herinnert chauffeurs aan autokeuring Jasmijn Van Raemdonck

18 januari 2019

16u58 0 Brussel Een nieuwe app van GOCA moet autobestuurders er in de toekomst aan herinneren om tijdig naar de autokeuring te gaan. Dat gebeurt nu te vaak te laat, zo blijkt uit onderzoek.

Maar liefst 26,7 % van de voertuigen in het Brussels gewest rijdt te laat door de verplichte periodieke keuring. Een groot probleem, zo vindt Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets. Om dit kwestie aan te pakken lanceert zij, samen met GOCA, de nieuwe app “Mijn autokeuring” die automobilisten aan de check-up moet helpen herinneren.

Erger in Brussel

In 2018 werden in totaal 4.859.646 voertuigen gekeurd in België. 17,30% daarvan werd te laat voorgereden voor de verplichte periodieke keuring. Het fenomeen is meer uitgesproken in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest, waar 26,70% van de voertuigen, dat is een op de vier, te laat wordt gekeurd. “Het aantal voertuigen dat laattijdig gekeurd wordt ligt veel te hoog. We moeten mensen bewust maken van het belang van een tijdige technische keuring. Je auto tijdig laten keuren is een verplichting en zorgt ervoor dat enkel veilige wagens zich in het verkeer begeven”, vertelt de staatssecretaris.

Boetes en toeslag

Wie zijn auto niet tijdig laat keuren, riskeert een zware politieboete. Daarbij gaat het recht op een bonus automatisch verloren en wordt een toeslag aangerekend die tot 28,80 euro kan oplopen. Bovendien lopen de chauffeurs het risico om bij een ongeval niet gedekt te zijn door de verzekering. De nieuwe app is beschikbaar op Apple Store en Google Play en waarschuwt automobilisten wanneer de datum van hun autokeuring nadert. Gebruikers krijgen ook tips om op tijd te komen en hun bezoek goed voor te bereiden.