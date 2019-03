Nieuwe actie tegen seksueel geweld palmt straatbeeld in: “Er is pas instemming als beiden ‘ja’ zeggen” WHW

06 maart 2019

16u23 0 Brussel Een nieuwe campagne tegen seksisme palmt het Brusselse straatbeeld in. Op het openbaar vervoer en online zijn slogans als “Zij wil rustig een boek lezen, maar jij hebt goesting”, verschenen. Op deze manier moeten Brusselaars naar de site Een nieuwe campagne tegen seksisme palmt het Brusselse straatbeeld in. Op het openbaar vervoer en online zijn slogans als “Zij wil rustig een boek lezen, maar jij hebt goesting”, verschenen. Op deze manier moeten Brusselaars naar de site ohjaja.brussels geleid worden.

Op die website breken equal.brussels en Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke kansen Bianca Debaets een lans voor ‘seksuele instemming’. Seksueel geweld is een realiteit in Brussel. Een studie van de Universiteit Gent leert dat 13% van de vrouwen in Brussel ooit te maken kreeg met seksueel geweld. “Sommige vrouwen vermijden uit angst voor fysiek of seksueel geweld sommige straten of parkeerplaatsen waar weinig mensen komen. Sommigen gaan dan weer niet naar huis uit angst voor wat daar zou kunnen gebeuren”, stelt Debaets. “Daarom willen we een duidelijk signaal geven aan de Brusselaars: er is pas sprake van instemming als beide mensen volmondig ‘ja’ zeggen.”

Nachtleven

De campagne loopt nog tot 24 maart. “We willen Brusselaars naar ohjaja.brussels lokken, dat een onderdeel is van de zero sexism-campagnewebsite. Bezoekers leren er meer over het concept ‘instemming’ en kunnen testen in hoeverre ze zich bewust zijn van hun eigen attitudes”, aldus Debaets.

De website geeft op basis van concrete cases ook duidelijkheid aan wanneer er sprake is van instemming. De campagnebeelden verschijnen op een honderdtal bussen, trams, metro’s en digitale borden. Op 8, 11, 13 en 16 maart, trekt een groep jongeren het nachtleven in waar ze sensibiliseren door middel van het verspreiden van snoepjes met de boodschap ‘2x ja = consent’.