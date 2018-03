Nieuw vergoedingssysteem voor handelaars 10 maart 2018

02u43 0 Brussel De handelaars die getroffen worden door straatwerken en een werf in de buurt, zullen binnenkort fatsoenlijk vergoed worden. Het Gewest stelt een schadevergoeding van 2.000 euro per zes maanden voor, als compensatie voor hun inkomstenverlies.

"Met het vorige systeem kreeg een handelaar slechts 73,30 euro per dag. En dan nog alleen als de winkel noodgedwongen sloot, voor een periode van meer dan een week", zegt Brussels minister van Economie Didier Gosuin. "Het probleem is dat bijna geen enkele handelaar het zich kan permitteren om te sluiten. Voor vergoedingen kwamen heel wat zelfstandigen bovendien niet in aanmerking."





Daarom bedacht het Gewest een nieuw vergoedingssysteem. Van zodra een winkeluitbater langer dan 29 dagen door een nabijgelegen werf last ondervindt, krijgt hij of zij 2.000 euro schadevergoeding, per periode van zes maanden.





Beter coördineren

"Bovendien willen we de werven in de toekomst beter coördineren", vult minister van Mobiliteit Pascal Smet aan. "Een systeem van hypercoördinatie moet de impact op de getroffen wijk verkleinen. Het betekent immers dat kleinere werven zich moeten aanpassen aan de grootste werf in de buurt, die voorrang krijgt." Het parlement stemt bij de volgende vergadering over het wetsvoorstel. (DCFS)