Nieuw record kerstboomwerpen: 10,77 meter DBS

13 januari 2019

13u47 0 Brussel De vijfde editie van het kampioenschap kerstboomwerpen heeft met 10,77 meter een nieuw record opgeleverd. Het vorige – 8,83m - ging al vijf jaar mee.

Zowat 180 deelnemers gingen er afgelopen weekend op het Pinoyplein vol voor. Er waren opnieuw vier categorieën: mannen, vrouwen en groepen. 70 kinderen gooiden met een klein boompje of met een tak. De opzet was eenvoudig: wie de kerstboom het verst weggeslingerd krijgt, wint. En die winnaar – Andy Hannon - gooide de kerstboom dit jaar liefst 10,77 meter ver.

Wie het niet zag zitten om zelf een kerstboom weg te slingeren, kon genieten van verschillende live-optredens of een glaasje glühwein of jenever. Ook kinderanimatie was voorzien.

Het kampioenschap is een organisatie van vzw Motum in samenwerking met GC Den Dam, gemeente Oudergem en de lokale handelaars van het Pinnoyplein.