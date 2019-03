Nieuw probleem rond megagevangenis WHW

27 maart 2019

10u09 0 Brussel In het dossier voor de Raad van State rond de megagevangenis in Haren is een technisch probleem gerezen bij een van de vragen van de promotoren.

In de loop van de volgende maanden zal daarom een bijkomende zitting gehouden moeten worden om dit probleem te bespreken. De voorzitster wacht ook op een bijkomend rapport van het auditoraat van de Raad van State. Inwoners van Haren en verscheidene organisaties willen dat het project wordt geannuleerd en hebben daarom een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State. Op 18 januari had de auditeur van de Raad van State een negatief advies gegeven voor de megagevangenis van Haren.

De stedenbouwkundige en de milieuvergunning toegekend aan Cafasso, het consortium verantwoordelijk voor de financiering, bouw en het beheer, zou geannuleerd moeten worden. De gevangenis is een van de sluitstukken van het gevangenisbeleid van minister van Justitie Koen Geens.

De instelling moet plaats bieden aan 1.190 gedetineerden, verspreid over acht kleinere gebouwen, en moet de verouderde gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal vervangen. De bouw had eigenlijk al in het voorjaar van 2015 moeten beginnen. Door dit technisch probleem loopt ze weer ettelijke maanden vertraging op.